В СамГТУ запускается новая образовательная программа

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Выпускники получат набор компетенций для научно-исследовательской и преподавательской деятельности в области энергетики и электротехники.Для очного обучения по программе выделено 16 мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Срок обучения составляет четыре года.Организационное собрание по вопросам поступления и обучения на данном направлении состоится 26 февраля в 16.00 часов в 500 аудитории главного корпуса (Молодогвардейская, 244), сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ