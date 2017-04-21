В СамГТУ состоится презентация лаборатории технологий рециклинга

152

24 апреля в Политехе состоится презентация совместной лаборатории технологий рециклинга и утилизации отходов СамГТУ и ГК «ЭкоВоз». Мероприятие приурочено к проведению в 2017 году на территории Самарской области Года экологии.По словам организаторов, открытие лаборатории при базовой кафедре «Утилизация и рециклинг отходов» имеет большое значение в подготовке специалистов в области переработки отходов. Она служит площадкой для выполнения научных исследований, обеспечения учебного процесса и привлечения к научной работе студентов и аспирантов.На презентации будут присутствовать депутат Государственной Думы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, генеральный директор ГК «ЭкоВоз», заведующий базовой кафедрой Денис Волков, заведующий кафедрой «Химическая технология и промышленная экология» Андрей Васильев, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, сообщает пресс-служба СамГТУ.