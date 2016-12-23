В СамГТУ состоится кулинарный поединок «Здоровый, красивый и вкусный обед — скажи ожирению жесткое НЕТ!»

238

26 и 27 декабря на факультете пищевых производств СамГТУ состоится очередной кулинарный поединок. Он пройдет под лозунгом «Здоровый, красивый и вкусный обед — скажи ожирению жесткое НЕТ!».Студенты факультета продемонстрируют не только новинки в технологии пищевого производства, но и инновационные разработки. Например, пищевые съедобные пленки (упаковки), аналогов которым нет в России. К слову, сегодня в опорном вузе создана междисциплинарная проектная команда, которая занимается совершенствованием технологии получения съедобных упаковочных материалов. Основа пленки — фрукты и овощи Поволжья. Этот материал обладает хорошими органолептическими характеристиками, антимикробными, противогрибковыми, антиокислительными свойствами. Продукт долго хранится и не теряет своего качества. Руководит проектной группой завкафедрой «Технология и организация общественного питания» СамГТУ, профессор Надежда Макарова, сообщает пресс-служба СамГТУ.