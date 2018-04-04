В СамГТУ пройдет ярмарка вакансий и круглый стол для студентов и выпускников вуза

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В частности, в ярмарке вакансий примет участие компания АВТОВАЗ. Помимо презентации возможностей для молодых специалистов, представители предприятия организуют круглый стол. Обсуждение на тему «АВТОВАЗ. Как мы создаем будущее» проведет директор проекта LADAXRAY, LADALargus Олег Груненков. Участники узнают о создании новых продуктов LADA и смогут поучаствовать в дискуссии о перспективах развития ПАО «АВТОВАЗ».Сегодня в планах предприятия ‒ выпустить до 2026 года 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов автомобилей LADA. Для реализации этих задач АВТОВАЗ привлекает на работу в свою инжиниринговую службу как выпускников технических специальностей, так и состоявшихся профессионалов.Круглый стол состоится 5 апреля в 10.00 в 200 аудитории главного корпуса Политеха (ул. Молодогвардейская 244). Ярмарка вакансий пройдет с 11 до 13 часов в 426 и 428 аудиториях первого корпуса (Первомайская, 18). Мероприятие организует управление по работе с индустриальными партнерами, сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ