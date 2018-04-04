В СамГТУ пройдет ярмарка вакансий и круглый стол для студентов и выпускников вуза
4 апреля 2018 14:49
131
В частности, в ярмарке вакансий примет участие компания АВТОВАЗ. Помимо презентации возможностей для молодых специалистов, представители предприятия организуют круглый стол. Обсуждение на тему «АВТОВАЗ. Как мы создаем будущее» проведет директор проекта LADAXRAY, LADALargus Олег Груненков. Участники узнают о создании новых продуктов LADA и смогут поучаствовать в дискуссии о перспективах развития ПАО «АВТОВАЗ».
Сегодня в планах предприятия ‒ выпустить до 2026 года 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов автомобилей LADA. Для реализации этих задач АВТОВАЗ привлекает на работу в свою инжиниринговую службу как выпускников технических специальностей, так и состоявшихся профессионалов.
Круглый стол состоится 5 апреля в 10.00 в 200 аудитории главного корпуса Политеха (ул. Молодогвардейская 244). Ярмарка вакансий пройдет с 11 до 13 часов в 426 и 428 аудиториях первого корпуса (Первомайская, 18). Мероприятие организует управление по работе с индустриальными партнерами, сообщает пресс-служба СамГТУ.
Фото: пресс-служба СамГТУ
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 апреля 2018 18:34
Виктор Петрович сумел на базе кардиологической больницы развить хирургию «открытого» сердца, а с 1978 года стал протезировать клапаны сердца и исправлять... Социум
67
4 апреля 2018 17:15
Социум
109
4 апреля 2018 17:06
Для самарцев в возрасте до 5 лет предусмотрен детский забег 530 метров. Всех юных финишеров ждут сладкие призы. Социум
82
Здравоохранение
4 апреля 2018 12:36
Они выявлены на 6 территориях муниципальных районов. Здравоохранение
136
4 апреля 2018 11:30
В целом эпидемический порог превышен на 19,9%. Здравоохранение
135
3 апреля 2018 13:16
В каждом экипаже к ЧМ-2018 будет человек, владеющий иностранным языком. Здравоохранение
245
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
178
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
184
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
226
Туризм
3 апреля 2018 10:11
Туристы весной бронируют жилье в Самаре на 2 ночи. Туризм
216
2 апреля 2018 10:27
Сейчас идет его обсуждение. Туризм
365
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
96
Образование
4 апреля 2018 14:49
Более 30 предприятий предложат работу студентам. Образование
128
3 апреля 2018 21:50
«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны» Образование
418
3 апреля 2018 14:44
В этом году в период с апреля по июнь в экзамене по 9 компетенциям примут участие около 700 студентов из 16 профессиональных образовательных... Образование
199
Культура
4 апреля 2018 09:00Самарцев приглашают на киноклуб с показом франко-бельгийского фильма
Вход на мероприятие свободный. Культура
189
3 апреля 2018 13:53
Она расположена в ТЦ "Амбар". Культура
206
3 апреля 2018 09:59
Самара выступит на Первом канале. Культура
223
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
481
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
825
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
778
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1475
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
855
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
769
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1664
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
960
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1057
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1644
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
995
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4293
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2428
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2912
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2793
Мероприятия