В СамГТУ пройдет многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»

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В опорном университете пройдет многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». К участию приглашаются ученики 6-11 классов школ.Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный. Во время отборочного тура задания можно выполнить в режиме онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады c 15 по 30 ноября.Очно данный этап состоится на площадках вуза: 20 ноября — по русскому языку и 29 ноября — по естественным наукам в корпусе на ул. Молодогвардейской, 194 в 16.00. 10 декабря в 10.00 на ул. Первомайской, 18 пройдет отборочный тур по машиностроению и нефтегазовому делу.Победители и призеры олимпиады за 8-11 класс имеют особые преимущества при поступлении в опорный университет, а именно могут рассчитывать на прием без вступительных испытаний и право на 100 баллов по соответствующему предмету. Высокие результаты засчитываются как индивидуальные достижения согласно правилам приема.Участникам проекта «Взлет» добавляются дополнительные баллы за участие в олимпиаде «Звезда», сообщает пресс-служба СамГТУ.