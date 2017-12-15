В СамГТУ пройдет финальная презентационная сессия акселератора КБ37

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Экспертами сессии выступят ректор СамГТУ – Дмитрий Евгеньевич Быков и заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – Дмитрий Викторович Горбунов.КБ37 — это бесплатная двухмесячная программа по ускоренному развитию инновационных проектов. Эксперты и менторы программы помогают участникам сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа и детально проработать бизнес-модель своей идеи. Технологическим предпринимателям предоставляется доступ к экспертным группам, менторской поддержке, образовательным программам и методикам, зарекомендовавшим себя во всем мире.Два месяца работы над проектом в бизнес-катализаторе включают в себя цикл семинаров и мастер-классов, еженедельные трекинг-сессии и сессии совместного планирования.Участники прорабатывали проекты вместе со специалистами СамГТУ и ведущими российскими бизнес-экспертами. Всего было подано более 60 заявок в акселератор, из которых в программу прошли 20 проектов, и только 10 будут выступать на финальной питч-сессии:Monotrack - автономный гусеничный модуль (мотор-гусеница);Интеллектуальная образовательная система для иностранцев;AR/VR средство изучения английского языка;Компактный газоанализатор, устанавливаемый на БПЛА;Цифровой двойник сердечно-сосудистой системы;Система машинного зрения Indor;Обувь с электрогенератором;Инновационный центр диагностики, ремонта и тюнинга автомобилей;Единая электронная служба по ведению волонтерской деятельности;Ларифуга (кинематическая система, придуманная и реализованная для шагающих конструкций), сообщает пресс-служба облправительства.Фото: samgtu.ru