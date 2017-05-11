В СамГТУ на факультете пищевых производств создали оригинальные конфетные начинки

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Завкафедрой технологии и организации общественного питания, доктор химических наук, профессор Надежда Макарова объяснила, что технология отрабатывалась не один месяц, эксперименты привели к изобретению эксклюзивных вкусов, подобных которым на рынке кондитерской продукции еще нет. Сотрудники кафедры уже получили на них сертификаты соответствия в самарском Центре стандартизации и сертификации.В Политехе для приготовления шоколада, в который принципиально не добавляются ни сахар, ни подсластители, используют исключительно натуральные какао-порошок и какао-масло. Поэтому основной продукт — шоколад остается горьким. Начинка в нем сладкая благодаря мальтозной патоке. Она полезна тем, что люди, страдающие сахарным диабетом, могут есть такие конфеты и не беспокоиться о повышении уровня сахара в крови.Для комфортной работы над экспериментальными образцами в Политехе оборудована современная, многофункциональная лаборатория. Это стало возможным благодаря программе развития опорного вуза. «У нас теперь есть рабочая кухонная зона для организации исследований в области пищевых производств, компьютерные места с выходом в интернет, — рассказала Надежда Макарова. — То есть студенты и аспиранты получили возможность заниматься и теоретическими, и практическими научными разработками», сообщает пресс-служба СамГТУ.