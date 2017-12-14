В СамГТУ используют технологии 3D-реставрации при восстанавлении деталей памятника Чапаеву
14 декабря 2017 20:30
87
В работе реставраторы используют 3D-сканеры и 3D-принтеры. Сканер позволяет отснять изделие или его часть, создать цифровую модель,
адаптировать ее и передать как элемент программы в принтер, работающий на двух видах материалов: пластике и фотополимере (жидком растворе, затвердевающем под воздействием светового луча). Далее аппарат печатает по программе прототип изделия, на основе которого создается литейная форма. В свою очередь в нее заливается сплав, согласованный с заказчиком. Когда сплав застывает, форму разбирают, а отливка проходит ряд финишных операций ‒ зачистку, полировку и шлифовку.
По сравнению с традиционными способами литья 3D-принтинг дешевле и позволяет справиться с заказами за очень короткие сроки ‒ от 24 часов до недели.
«У нас работают только профессионалы, ‒ заявил декан ФММТ, руководитель проекта Константин Никитин. ‒ 100% специалистов ‒
выпускники литейной кафедры СамГТУ. В коллектив входят главный металлург, ведущий инженер-конструктор машиностроительного
предприятия и другие профессионалы, прошедшие производственную закалку. Они возвращаются в Политех с заводов, когда видят, что у нас
создается перспективная и стабильная структура и постоянно есть заказы».
Лаборатория аддитивных технологий и реверс-инжиниринга работает в опорном университете с 2016 года. За этот год лаборатория сформировала емкий портфель заказов: ожидаемый объем выручки этого года должен превысить объем прошлого в пять раз, сообщает пресс-служба СамГТУ.
Фото: пресс-служба СамГТУ
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 декабря 2017 20:40
Перед концертом у всех гостей будет возможность ознакомиться с многолетней историей ДК «Чайка» с помощью фотовыставки, которая будет представлена в... Социум
85
14 декабря 2017 19:11
Владимир Путин в 13-й раз провел большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов. Самое главное — в обзоре РБК. Социум
123
14 декабря 2017 16:57
Все желающие – посетители экспозиций, смогут присоединиться к беседе. Социум
109
Здравоохранение
14 декабря 2017 13:12
Более 50 работников медучреждения будут отмечены заслуженными наградами и благодарностями. Здравоохранение
128
13 декабря 2017 09:32
Очень важно выявить инфекцию на начальном этапе и соблюдать рекомендации врача. Здравоохранение
146
12 декабря 2017 15:14
В начале 2017 года мы занимали 14 место, а пять лет назад были на втором месте. Здравоохранение
196
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
494
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
667
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
557
Туризм
14 декабря 2017 10:10
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
114
6 декабря 2017 12:50
Город занял в рейтинге седьмое место. Туризм
244
4 декабря 2017 12:58
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
510
Образование
14 декабря 2017 20:30
В работе реставраторы используют 3D-сканеры и 3D-принтеры. Образование
86
14 декабря 2017 13:18
Он должен быть сфокусирован именно на профориентацию учащихся. Образование
163
13 декабря 2017 14:43
В проекте документа уточняется, что преимущества смогут получить женщины, не достигшие 23-летия. Образование
180
Культура
13 декабря 2017 11:48
Гостей ждут танцы и показательные выступления бальных пар. Культура
220
13 декабря 2017 09:02
Вход на мероприятие свободный. Культура
189
12 декабря 2017 14:31
В репертуаре театра русская и зарубежная классика, современная драматургия. Театр является многократным лауреатом и победителем российских и зарубежных... Культура
216
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
320
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
383
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
499
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5514
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2038
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8959
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2687
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10451
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3076
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2534
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1664
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2041
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1930
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1620
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3257
Мероприятия