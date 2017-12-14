В СамГТУ используют технологии 3D-реставрации при восстанавлении деталей памятника Чапаеву

87

В работе реставраторы используют 3D-сканеры и 3D-принтеры. Сканер позволяет отснять изделие или его часть, создать цифровую модель,адаптировать ее и передать как элемент программы в принтер, работающий на двух видах материалов: пластике и фотополимере (жидком растворе, затвердевающем под воздействием светового луча). Далее аппарат печатает по программе прототип изделия, на основе которого создается литейная форма. В свою очередь в нее заливается сплав, согласованный с заказчиком. Когда сплав застывает, форму разбирают, а отливка проходит ряд финишных операций ‒ зачистку, полировку и шлифовку.По сравнению с традиционными способами литья 3D-принтинг дешевле и позволяет справиться с заказами за очень короткие сроки ‒ от 24 часов до недели.«У нас работают только профессионалы, ‒ заявил декан ФММТ, руководитель проекта Константин Никитин. ‒ 100% специалистов ‒выпускники литейной кафедры СамГТУ. В коллектив входят главный металлург, ведущий инженер-конструктор машиностроительногопредприятия и другие профессионалы, прошедшие производственную закалку. Они возвращаются в Политех с заводов, когда видят, что у нассоздается перспективная и стабильная структура и постоянно есть заказы».Лаборатория аддитивных технологий и реверс-инжиниринга работает в опорном университете с 2016 года. За этот год лаборатория сформировала емкий портфель заказов: ожидаемый объем выручки этого года должен превысить объем прошлого в пять раз, сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ