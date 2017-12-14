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В СамГТУ используют технологии 3D-реставрации при восстанавлении деталей памятника Чапаеву

14 декабря 2017 20:30
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В работе реставраторы используют 3D-сканеры и 3D-принтеры.
Сотрудники лаборатории аддитивных технологий и реверс-инжиниринга на кафедре «Литейные и высокоэффективные технологии» Политеха участвуютв восстановлении пострадавшего от вандализма памятника Василию Ивановичу Чапаеву, созданного в 1927 году архитектором Иосифом Лангбардом и скульптором Матвеем Манизером.

В работе реставраторы используют 3D-сканеры и 3D-принтеры. Сканер позволяет отснять изделие или его часть, создать цифровую модель,
адаптировать ее и передать как элемент программы в принтер, работающий на двух видах материалов: пластике и фотополимере (жидком растворе, затвердевающем под воздействием светового луча). Далее аппарат печатает по программе прототип изделия, на основе которого создается литейная форма. В свою очередь в нее заливается сплав, согласованный с заказчиком. Когда сплав застывает, форму разбирают, а отливка проходит ряд финишных операций ‒ зачистку, полировку и шлифовку.

По сравнению с традиционными способами литья 3D-принтинг дешевле и позволяет справиться с заказами за очень короткие сроки ‒ от 24 часов до недели.

«У нас работают только профессионалы, ‒ заявил декан ФММТ, руководитель проекта Константин Никитин. ‒ 100% специалистов ‒
выпускники литейной кафедры СамГТУ. В коллектив входят главный металлург, ведущий инженер-конструктор машиностроительного
предприятия и другие профессионалы, прошедшие производственную закалку. Они возвращаются в Политех с заводов, когда видят, что у нас
создается перспективная и стабильная структура и постоянно есть заказы».

Лаборатория аддитивных технологий и реверс-инжиниринга работает в опорном университете с 2016 года. За этот год лаборатория сформировала емкий портфель заказов: ожидаемый объем выручки этого года должен превысить объем прошлого в пять раз, сообщает пресс-служба СамГТУ. 



Фото:   пресс-служба СамГТУ
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Комментарии



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