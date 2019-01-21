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Новости /  Общество /  Образование  

В СамГМУ пройдет мастер-класс для врачей по реабилитации в виртуальной реальности

21 января 2019 15:56
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На мастер-классе продемонстрируют тренажеры ReviVR и ReviMotion в работе.
25 января в 10:00 в Самарском государственном медицинском университете (ул.Карла Маркса, 165Б, учебный корпус клиник СамГМУ, 2 этаж, лекционный зал №2) состоится мастер-класс "Реабилитационное оборудование REVI. Практика использования и методики применения".

На мастер-классе продемонстрируют тренажеры ReviVR и ReviMotion в работе. А также проконсультируют врачей-неврологов и реабилитологов по использованию новейших реабилитационных техник, расскажут о том, как применить весь функционал оборудования с максимальной эффективностью для пациентов с различными двигательными нарушениями и диагнозами. Разработчики тренажеров обучат использованию автоматизированной информационной системы, которая собирает и анализирует данные, помогает врачу отслеживать
прогресс пациента и корректировать схему реабилитации.

Мероприятие проводит команда разработчиков оборудования REVI вместе с научными руководителями проекта: Александром Захаровым, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ Василием Пятиным, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф СамГМУ

Перед началом мастер-класса ожидается пресс-подход с участниками мероприятия, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:   соцсети
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