В России выпускник впервые оспорил в суде результаты ЕГЭ

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Истец не согласен с оценкой той части заданий, которую проверяли независимые эксперты. Веселов считает, что ему несправедливо снизили баллы за некоторые задания. В одном из вопросов он должен был дать определение гиперинфляции, в другом — написать мини-сочинение об экономике. Один из ответов признали неверным, потому что выпускник сослался на учебник, которого нет в перечне официально рекомендованных для изучения в школе. Во втором — эксперты посчитали недостаточным уровень аргументации.— Я писал про разные типы экономических систем и сравнивал системы СССР и России, в пример приводил и ситуации в магазинах. Как мне казалось, один пример относится к курсу истории, а другой — к моему личному социальному опыту, — рассказал Веселов.За экзамен юноша получил 88 баллов. Результат позволил ему поступить в Высшую школу экономики (ВШЭ). По словам Веселова, цель его иска — создать прецедент, чтобы усовершенствовать правила тестирования. Выпускник уже добился в региональной конфликтной комиссии того, что ему подняли балл по одному из заданий. Однако объяснения Веселова не устроили, и он решил обратиться в суд. С позицией выпускника согласились его учителя.Адвокат Веселова Ирина Гребнёва отметила, что это первое в России подобное дело, — раньше выпускники жаловались в суде только на нарушение регламента проведения ЕГЭ.