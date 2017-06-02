В России появился первый кандидат теологических наук. Протоиерей Павел Ходзинский защитил диссертацию по теологии

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Защита состоялась в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД), а за присуждение ученой степени диссертанту, защищавшему работу «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского», проголосовали 21 из 22 присутствовавших членов Объединенного диссертационного совета по теологии.Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году были созданы соответствующие диссертационные и экспертные советы, после чего стала возможна ​ защита научных работ по этой дисциплине. Диссовет по теологии из 23 ученых возглавляет председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Представители мусульманской общины критикуют существующие советы из-за того, что они рассматривают работы только по православной теологии, поэтому сейчас идет работа по формированию аналогичных советов по исламской теологии, уточняет агентство.Российские вузы получили возможность готовить аспирантов по специальности «Теология» в октябре 2013 года. До этого момента возможность получить специальность по направлению «Теология» имели только бакалавры и магистры. Кроме того, «Теология» выведена из группы «Философия, этика и религиоведение», к которой она относилась ранее.