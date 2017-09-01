В России отмечают День знаний

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Сегодня, 1 сентября за парты сядут более 15-ти миллионов школьников, из них около двух миллионов - первоклассники. В День знаний во всех российских школах пройдет тематический урок "Россия, устремленная в будущее". Школьникам с 1-го по 11-й класс расскажут про "дальневосточный гектар", сохранение природы и государственную безопасность.В новом учебном году в школы вернется астрономия. Как отмечает РИА-Новости, это одно из первых значимых решений Ольги Васильевой на посту главы Минобрнауки. Также в этом году в российских школах начнут преподавать греческий язык. Помимо этого, Васильева заявила о планах ведомства ввести в школьные кружки и факультативы модули по основам предпринимательской деятельности, а также основы кибербезопасности и финансовой грамотности.