В Политехе состоится очередной кулинарный поединок

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Студенты удивят гостей не только вкусными блюдами, но и их эффектной подачей. В репертуаре политеховских поваров – 14 разноплановых постановок.– Наша кафедра всегда старается идти в ногу со временем. Когда президент России Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра», мы решили организовать мероприятие в новом для нас формате – театральном, – поясняет кандидат технических наук, доцент кафедры Динара Игнатова.Мероприятие будет проходить с 10.30 до 12.30 по адресу: ул. Галактионовская, 141, аудитория 37, передает пресс-служба СамГТУ.