В Политехе пройдет открытая лекция

33

6 февраля в 11.00 в главном корпусе Самарского политеха (аудитория №500) состоится открытая лекция «Ключевые этапы в исследовании термодинамики топлив из возобновляемых природных ресурсов и процессов хранения водорода». На ней будут освещаться вопросы инструментального и теоретического исследования термодинамики топлив из возобновляемого сырья и процессов аккумулирования водорода, современные тенденции и дальнейшие перспективы развития направления.Расскажет о них Сергей Веревкин – доктор химических наук, профессор института физической химии университета г. Росток (Германия), руководитель лаборатории «Перспективные технологии переработки возобновляемого органического сырья и аккумулирования водорода» Политеха. Сергей Веревкин получил мировую известность за свои работы в области изучения корреляций структура-свойства органических соединений, а также за разработку метода in-silico для оценки термохимических данных. По результатам своей работы опубликовал более 300 статей (Индекс Хирша, h = 43) в ведущих мировых изданиях, индексируемых в WoS и Scopus, которые цитировались более 8 тысяч раз, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ