В Политехе презентовали уникальный тренажер-демонстратор с использованием технологии виртуальной реальности
13 февраля 2018 22:06
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Аспирант кафедры «Электронные системы безопасности» института автоматики и информационных технологий Алексей Антонов рассказал, как в лаборатории «Интеллектуальные системы» университета в образовательных и научных целях проводят исследования технологий виртуальной и дополненной реальности.
«Программно-аппаратный комплекс „Виртуальный полигон“, по нашему мнению, может качественно дополнить существующую методику подготовки военнослужащих и расширить объем практических занятий, которые традиционно выполняются только на полигонах», — отметил Алексей Антонов.
Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, находящегося в зоне боевых действий. В модели действуют противники, наделенные программной логикой поведения, а перед обучаемым ставится определенная задача, которую он выполняет с помощью специальных технических средств.
По словам Антонова, в текущей версии виртуального полигона применяется авторский контент, разработанный во взаимодействии с инструкторами по огневой подготовке. Решение ряда инженерных задач дало возможность использовать доступную на рынке коммерческую аппаратную платформу. Это отразилось на стоимости, выгодно отличающейся от существующих зарубежных аналогов.
Политеховцы уже показали свой полигон на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Также, по словам руководителя регионального учебно-научного центра «Информационная безопасность» Политеха Александра Мочалкина, в декабре прошлого года в Москве на площадке Федерального фонда перспективных исследований программно-аппаратный комплекс был продемонстрирован участникам выездного совещания у председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ.
Сегодня «Виртуальный полигон» — не единственный проект лаборатории «Интеллектуальные системы». Ее разработки предназначены для применения в области образования и культуры, игровой и развлекательной индустрии, а также в области управления робототехническими комплексами. Еще один виртуальный интерактив, в создании которого приняли участие политеховские специалисты — квест-комната для исторического музея Волгограда, где 2 февраля в связи с участием в праздновании 75-летия разгрома фашистов под Сталинградом побывал Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба СамГТУ.
Фото: пресс-служба СамГТУ
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