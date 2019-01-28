В Политехе отпраздновали День российского студенчества

93

Празднование Дня российского студенчества в опорном вузе по сложившейся традиции началось с торжественной литургии в честь покровительницы российских студентов, святой Татьяны. Богослужение началось в 9.00 в домовом храме святой мученицы Татианы при СамГТУ (улица Первомайская, 18, 1 корпус). В 10.15 состоялся крестный ход, а в 14.00 в Политех прибыл митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, который совершил архиерейский молебен.После богослужения в университете началась светская часть праздника. Студенты собрались в седьмом корпусе, где для них работали интерактивные развлекательные площадки. Затем перешли в аудиторию, где ежегодно в этот день их поздравляют ректор и почетные гости вуза, а также отвечают на интересующие молодежь вопросы.– Как будто вчера мы собирались здесь и отмечали День Святой Татьяны, – отметил, приветствуя студентов, ректор Политеха Дмитрий Быков. – Год прошел незаметно, но мы добились больших творческих и технических успехов, и все они заметны – потому, что есть люди, которые молятся за процветание нашего университета, мы всегда чувствуем эту поддержку свыше. Мы идем по пути устойчивого развития – это факт, а патриотизм – одна из тех ярких черт, которые присущи нашему университету. Поздравляя вас с праздником, хочу пожелать, чтобы вы всегда отмечали его с хорошим настроением, с позитивом!Представители духовенства тоже поздравили политехников. Хор самарской духовной семинарии исполнил несколько композиций. Продолжила тему патриотизма виртуозно спетая «Выйду ночью в поле с конем» (стихи Александра Шаганова, музыка Игоря Матвиенко), вызвавшая шквал аплодисментов.– Желаю, чтобы Господь вас умудрил, потому что в наше непростое время важно, что сегодня церковь помогает нашему народу обрести свое национальное самосознание, правильно определить ход развития истории и главное – сохранить нашу православную веру и традиции, – напутствовал молодежь владыка. – Церковь – это корневая система нашего народа, главное, чтобы мы правильно ее поливали, чтобы это древо взрастало и приносило плоды, а плоды – это вы. Тогда Россия будет с вашей помощью обустраиваться и возрождаться в лоне нашей святой церкви.Среди почетных гостей опорного университета была и глава Самары, выпускница Политеха Елена Лапушкина. Она подчеркнула, что День студента пропитан молодостью и ее энергетикой, поэтому всегда отмечается ярко и с улыбками.– Если б вы знали, насколько мне приятно находиться здесь – не просто потому, что это дорогая мне альма-матер, но и потому, что это корпус, в котором я проучилась более пяти замечательных лет, – поделилась глава города. – Больше того, я помню эту аудиторию, ряд и место, где я сидела с однокурсниками – здесь нам читали высшую математику. Здесь у меня появились друзья и подруги, здесь мы получали знания, приобретали первый жизненный опыт, здесь были мудрейшие наставники. И мне всегда приятно узнавать, что в Политехе сохраняются, возрождаются и приумножаются значимые традиции, такие как Татьянин день.Елена Лапушкина также сказала, что после объединения двух знаковых самарских вузов – технического и строительного «получилась совершенно ядерная, универсальная смесь, которая в скором времени даст потрясающий результат» и в скором времени вуз прогремит не только на всю Россию. Выпускница опорного университета пожелала студентам удачных сессий, отличных оценок и любви к своему Политеху.После этого ребята задали свои вопросы ректору и гостям. Завершилась встреча церемонией розлива 150 литров медовухи, изготовленной в лаборатории факультета пищевых производств, и праздничным фуршетом, украсил который восьмикилограммовый торт, передает пресс-служба СамГТУ.