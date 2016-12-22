В Похвистневском районе открывается новый детский сад

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23 декабря, в пятницу, в 10.30 в селе Савруха Похвистневского района Самарской области состоится торжественное открытие нового детского сада «Пчёлка» на 180 мест.Новое дошкольное учреждение расположено в с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д. 76.На строительство и оснащение объекта было выделено порядка 164 млн. рублей: из федерального бюджета – 47 млн. рублей, областного – 90,5 млн. рублей и местного – 26,5 млн. рублей.Трёхэтажное здание детского сада включает в себя девять групповых ячеек и оснащено современным пищеблоком, прачечной, большим спортивным и музыкальным залами, медицинским кабинетом, лифтом. В учреждении есть все необходимое для организации современного образовательного процесса.На территории детского сада установлены уличные игровые модули (горки, качели, песочницы, теневые навесы, скамеечки). По периметру высажены декоративные деревья и кустарники.В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует семь групп, которые посещают 146 детей в возрасте от 1 до 7 лет, в том числе 1 логопедическая группа для детей с нарушениями речи.