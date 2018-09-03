В Петербурге ученицу с синими волосами не пустили в школу на 1 сентября
3 сентября 2018 22:59
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По её словам, яркие волосы не являются причиной не пускать подростка в школу. Такого же мнения придерживается уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.
Она же отметила, что с жалобой обратились родители девочки. Номер школы, где произошёл инцидент, не уточняется.
Агапитова напомнила, что такая же ситуация произошла с другой девочкой в прошлом году. Тогда на занятия не пустили девочку с розовыми волосами.
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