В Петербурге ученицу с синими волосами не пустили в школу на 1 сентября

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По её словам, яркие волосы не являются причиной не пускать подростка в школу. Такого же мнения придерживается уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.Она же отметила, что с жалобой обратились родители девочки. Номер школы, где произошёл инцидент, не уточняется.Агапитова напомнила, что такая же ситуация произошла с другой девочкой в прошлом году. Тогда на занятия не пустили девочку с розовыми волосами.