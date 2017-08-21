В Новокуйбышевске состоится форум «Молодой учитель – успешный учитель!»

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22 августа, во вторник, в 10.00 на базе «Новокуйбышевского ресурсного центра» (Поволжский Дом Учителя) состоится II территориальный форум Ассоциации молодых педагогов «Молодой учитель – успешный учитель!».Форум – это масштабная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются актуальные проблемы и вопросы, совместно вырабатываются решения и подходы к их решению. Организаторы форума постарались максимально реализовать эти возможности в программе предстоящего форума. Состоится знакомство участников с основными тенденциями развития образования, молодежной и культурной политики, состоится подведение итогов деятельности за 2016-2017 учебный год, и определятся перспективные цели, задачи и основные направления деятельности Ассоциации молодых педагогов на 2017–2018 учебный год.В Поволжском образовательном округе работают 255 молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Это целое сообщество со своими идеями, интересами, профессиональными амбициями, проблемами. Чтобы консолидировать этот ресурс, при поддержке поволжского управления министерства образования и науки Самарской области в 2016 году была создана «Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа» (АПМ).Итогом форума будет принятие резолюции и плана работы Ассоциации молодых педагогов Поволжского образовательного округа на 2017-2018 учебный год.