В Новокуйбышевске после капремонта открылась школа: уже сегодня дети приступили к занятиям

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15 января состоялось торжественное открытие после капитального ремонта школы №18 им. В.А. Мамистова г. Новокуйбышевска. Ремонт проходил во II полугодии 2017 года. Школа была построена в 1967 году. В настоящее время в ней обучается 541 ребенок. Торжественное открытие школы посетил врио министра образования и науки Самарской области«Сегодня, наверное, никто не может сказать, что этой школе 50 лет. Самая высокая оценка для нас, взрослых, – впечатления детей, которые сегодня зашли в отремонтированную школу и увидели в какой красивой и современной школе им предстоит учиться. По инициативе президента нашего государства2 года назад начала действовать программа строительства, реконструкции, капитального ремонта школ. И мы принимает самое активное участие в этой программе. Особенности ремонта этой школызаключается в том, что ремонт начался по меркам образования очень поздно - в сентябре, когдапринял решение включить этот объект в федеральную программу. И мы смогли изыскать финансовые средства за счет муниципального, регионального и федерального бюджета», - рассказал присутствующим врио министра.На ремонт новокуйбышевской школы из федерального бюджета было выделено 23,5 млн. рублей, еще 27,5 млн. рублей – средства областного и 9 млн. рублей – муниципального. Еще около 20 миллионов было потрачено на закупку мебели и оборудования. В школе утеплили фасад, полностью заменили систему отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарную сигнализацию,установили новые окна и двери. Также заменена сантехника, система вентиляции. В рекреациях установлены новые питьевые фонтанчики, в санузлах – кабинки. На центральном входе обновили крыльцо, сделан пандус для маломобильных граждан. Установлена система охраны и видеонаблюдения.После ремонта в школе появился кабинет ритмики, медиазал, 2 кабинета для внеурочной деятельности по робототехнике. Классы оснастили новыми интерактивными панелями, которые самостоятельно работают в режиме «онлайн». Современное мультимедийное оборудование размещено также в рекреациях и актовом зале.Значительно пополнились инвентарём два спортивных зала учебного заведения. Теперь в «арсенале» преподавателей физической культуры новые шведские стенки, гимнастические брёвна, турники, гандбольные ворота и многое другое.Большие изменения произошли и на пришкольной территории. Здесь установили новое ограждение, асфальтировали пространство перед центральным входом. Весной территорию школы планируется облагородить зелёными насаждениями. В летний период намечена замена асфальтового покрытия тротуаров и площадок для проведения школьных линеек и других массовых мероприятий.Уже сегодня дети приступили к занятиям в новой школе, сообщает пресс-служба облправительства.