В Новокуйбышевске после капитального ремонта открывается школа

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Ремонт длился с августа по декабрь 2017 года.Школа была построена в 1967 году. В настоящее время в ней обучается 541 учащийся.На капитальный ремонт было выделено более 60 млн. рублей.В школе утеплили фасад, полностью заменили систему отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарную сигнализацию, установили новые окна и двери. Также заменена сантехника, система вентиляции. В рекреациях установлены новые питьевые фонтанчики, в санузлах - кабинки. На центральном входе обновили крыльцо, сделан пандус для маломобильных граждан.Установлена система охраны и видеонаблюдения.После ремонта в школе появился кабинет ритмики, медиазал, 2 кабинета для внеурочной деятельности по робототехнике.Свыше 19,5 млн. рублей было выделено из федерального, регионального и городского бюджетов на приобретение мебели и оборудования.Классы оснастили новыми интерактивными панелями, которые самостоятельно работают в режиме «онлайн». Современное мультимедийное оборудование будет размещено также в рекреациях и актовом зале.Значительно пополнились инвентарём два спортивных зала учебного заведения. Теперь в «арсенале» учителей физической культуры новые шведские стенки, гимнастические брёвна, турники, гандбольные ворота и многое другое.Большие изменения произошли и на пришкольной территории. Здесь установили новое ограждение, асфальтировали пространство перед центральным входом. Весной территорию школы планируется облагородить зелёными насаждениями. В летний период намечена замена асфальтового покрытия тротуаров и площадок для проведения школьных линеек и других массовых мероприятий, сообщает пресс-служба облправительства.