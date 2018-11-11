В МТЛ Арена Дмитрий Азаров поздравил победителя конкурса "Студент года" Дениса Литвинова

190

«Второй раз открываю эту церемонию и просто поражаюсь той энергетике, которая сегодня в зале. Я приветствую вашу активность и ваше неравнодушие. Конкурс, ставший традиционным для нашей области, развивается каждый год. Я знаю точно, что среди участников конкурса есть настоящие звёзды», - сказалГубернатор напомнил, что победитель прошлого года в номинации «Профессионал» Михаил Воронцов привёз в Самару золото чемпионата #EuroSkills2018. И пожелал ему удачи на соревнованиях мирового уровня.«Ваша активность, надеюсь, и дальше будет определяющей в опережающем развитии нашего региона. Уже совсем скоро в ваших руках будут города и села, судьба нашего региона. И я уверен, что это надежные, грамотные, профессиональные руки», - отметил губернатор.Гран-при конкурса «Студент года» выиграл студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина(лидер номинации «Староста года»).Победителя поздравил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.