В Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий в пользу прогулок

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— В школах во всём мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь, — заявил Чернышов.По словам парламентария, из-за большой нагрузки у некоторых школьников появляется апатия к учёбе. Депутат считает, что вместо этого дети могли бы найти время для игры в футбол или прогулок на свежем воздухе. Кроме того, по мнению Чернышова, чрезмерная загруженность негативно сказывается на здоровье учеников.