В Госдуме предложили разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года
30 августа 2017 10:19
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Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября, пишет РИА Новости.
Как отмечают парламентарии, установление 1 сентября в качестве единой даты начала учебного года "продиктовано давней традицией единоначалия и уравнительного единообразия, усиленной установлением на эту дату празднования Дня знаний". Однако обширная география России, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года, считают депутаты.
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