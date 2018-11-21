В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ

71

В своём письме к главе Минпросвещения России Ольге Васильевой парламентарий отметил, что система федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке. В частности, речь идёт о том, что родители жалуются на то, что документ ориентирован больше на теорию и из-за этого почти невозможно проверить, насколько ребёнок развит.— В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ, — сказал он.По словам Чернышова, сдавать ЕГЭ нравится далеко не всем. Поэтому депутат предложил заменить экзамен системой раннего выявления талантов. Система, как отмечает парламентарий, будет состоять из трёх компонентов: результаты профориентации, оценки ученика и его социальная активность.Информацию для поступления в высшее учебное заведение будет анализировать блокчейн-технология. При помощи неё можно с математической точностью определить индивидуальность каждого ребёнка. Все данные будут введены в "программу электронной школы".