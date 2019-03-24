В Дубае "лучший учитель в мире" получит миллион долларов
24 марта 2019 22:39
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Церемония вручения премии состоится в воскресенье в Дубае. В финал соревнования пробились десять претендентов из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Кении, Нидерландов, США и Японии.
Премия фонда Санни Варкея была впервые вручена в 2015 году. Она вручается под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. В текущем году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран.
В 2018 году премию получила Андриа Зафираку - учитель изобразительных искусств и текстильного дела из школы в неблагополучном районе города Бристоль в Великобритании.
Бизнесмен индийского происхождения Санни Варкей основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education.
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