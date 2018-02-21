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Новости /  Общество /  Образование  

В Департаменте образования Самары признали, что в школах города существует дефицит учебных мест

21 февраля 2018 20:55
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Статистические данные свидетельствуют о ежегодном увеличении численности обучающихся в школах Самары более чем на 4000 человек.
Вчера, 20 февраля, на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту депутаты рассмотрели прогнозные показатели обеспечения доступности получения общего образования в городском округе Самара.

В настоящее время в Самаре функционируют 159 общеобразовательных учреждений, реализующих услуги общего образования. Из них 139 школ, 10 лицеев, 8 гимназий, 1 вечерняя школа, 1 школа-интернат.

По состоянию на 01.09.2017г. численность контингента обучающихся составила 115 384 учащихся (в 2016-2017 учебном году — 111 199).

Статистические данные свидетельствуют о ежегодном увеличении численности обучающихся в школах Самары более чем на 4000 человек.

В Департаменте образования Самары признали, что в муниципальных общеобразовательных учреждениях в настоящее время существует дефицит учебных мест. С целью решения данной проблемы разработаны подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на территории Самарской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56, и проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Самара до 2025 года, сообщает пресс-служба гордумы Самары. 
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