В Департаменте образования Самары признали, что в школах города существует дефицит учебных мест
21 февраля 2018 20:55
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В настоящее время в Самаре функционируют 159 общеобразовательных учреждений, реализующих услуги общего образования. Из них 139 школ, 10 лицеев, 8 гимназий, 1 вечерняя школа, 1 школа-интернат.
По состоянию на 01.09.2017г. численность контингента обучающихся составила 115 384 учащихся (в 2016-2017 учебном году — 111 199).
Статистические данные свидетельствуют о ежегодном увеличении численности обучающихся в школах Самары более чем на 4000 человек.
В Департаменте образования Самары признали, что в муниципальных общеобразовательных учреждениях в настоящее время существует дефицит учебных мест. С целью решения данной проблемы разработаны подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на территории Самарской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56, и проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Самара до 2025 года, сообщает пресс-служба гордумы Самары.
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