В Архитектурно-строительном институте СамГТУ обсудят возникшие проблемы

61

24 мая в Архитектурно-строительном институте СамГТУ, который больше известен всем как архитектурно-строительный университет, расположенный по адресу: ул. Молодогвардейская, 194, в 10 часов утра, в аудитории № 400 состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета.На повестку дня выносятся не совсем обычные для вузовского сообщества вопросы : о проблемах, которые стали возникать во взаимоотношениях между руководством первого опорного вуза региона – СамГТУ - и его деловым партнером – коллективом Архитектурно-строительного института."Несколько месяцев назад два известных вуза региона в связи с реформой высшей школы на партнерских и равноправных началах объединились в составе первого опорного вуза региона. Эти перемены сулили строителям и архитекторам много радужных перспектив. На деле получается, что АСИ теперь просто душат в крепких объятиях, лишая возможности самостоятельного существования. Дошло до того, что всю новую информацию на сайте вуза мы обязаны согласовывать с соответствующими структурами СамГТУ. По сути дела в опорном вузе введена строгая цензура, которая в корне противоречит всем принципам свободы слова", - сообщают организаторы