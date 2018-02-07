В Самару прибыла делегация Департамента образования Москвы
7 февраля 2018 18:11
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Основанием для активизации контактов между образовательными учреждениями и органами управления образования стал подписанный 29
ноября 2017 года меморандум о намерении сотрудничества между сторонами-участниками научно-практической конференции
руководителей муниципальных органов управления образованием городов Российской Федерации «Эффективные модели управления образованием в городе».
В декабре 2017 года Самару посетила официальная делегация Управления образования города Вологды.
Напомним, 29-30 ноября 2017 года в Москве состоялась научно-практическая конференция руководителей муниципальных органов
управления образованием городов Российской Федерации «Эффективные модели управления образованием в городе». На конференции заместитель главы городского круга Самара – руководитель Департамента образования Лилия Галузина представила информацию о системе образования города, работе образовательных учреждений, которые ориентируют школьников на будущую деятельность в аэрокосмической отрасли, включая сетевые проекты «Самара Космическая».
Отдельного внимания заслужил образовательный проект «Куйбышев – запасная столица», отражающий значимый период в истории города и способствующий обновлению и актуализации знаний по краеведению, истории, литературе, архитектуре. При этом городское пространство стало неисчерпаемым ресурсом возможностей.
Другим направлением в познавательной активности школьников стал проект «Самара и Стара Загора – дружба на века». Партнёрские отношения между одной из школ Самары и школы с изучением русского языка города Стара Загора задали значимый вектор в учебно-исследовательской работе, итогом который стали ежегодные «Международные Славянские чтения». Именно участники Славянских чтений предложили в 2015 году, в канун 140-летия российско-болгарской дружбы и 50-летия улицы Стара Загора, провести ряд волонтерских экологических и информационных акций в городе, в том числе и на улице Стара Загора. Результатом проекта стало официальное закрепление законом Самарской области «О памятных датах» праздника «День Самарского знамени».
С 14 по 16 февраля 2018 года делегация Департамента образования Администрации городского округа Самара посетит город Брянск, где примет участие в семинаре-практикуме «Лучшие образовательные практики города Брянска», сообщает пресс-служба администрации Самары.
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