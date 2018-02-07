В Самару прибыла делегация Департамента образования Москвы

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Основанием для активизации контактов между образовательными учреждениями и органами управления образования стал подписанный 29ноября 2017 года меморандум о намерении сотрудничества между сторонами-участниками научно-практической конференциируководителей муниципальных органов управления образованием городов Российской Федерации «Эффективные модели управления образованием в городе».В декабре 2017 года Самару посетила официальная делегация Управления образования города Вологды.Напомним, 29-30 ноября 2017 года в Москве состоялась научно-практическая конференция руководителей муниципальных органовуправления образованием городов Российской Федерации «Эффективные модели управления образованием в городе». На конференции заместитель главы городского круга Самара – руководитель Департамента образования Лилия Галузина представила информацию о системе образования города, работе образовательных учреждений, которые ориентируют школьников на будущую деятельность в аэрокосмической отрасли, включая сетевые проекты «Самара Космическая».Отдельного внимания заслужил образовательный проект «Куйбышев – запасная столица», отражающий значимый период в истории города и способствующий обновлению и актуализации знаний по краеведению, истории, литературе, архитектуре. При этом городское пространство стало неисчерпаемым ресурсом возможностей.Другим направлением в познавательной активности школьников стал проект «Самара и Стара Загора – дружба на века». Партнёрские отношения между одной из школ Самары и школы с изучением русского языка города Стара Загора задали значимый вектор в учебно-исследовательской работе, итогом который стали ежегодные «Международные Славянские чтения». Именно участники Славянских чтений предложили в 2015 году, в канун 140-летия российско-болгарской дружбы и 50-летия улицы Стара Загора, провести ряд волонтерских экологических и информационных акций в городе, в том числе и на улице Стара Загора. Результатом проекта стало официальное закрепление законом Самарской области «О памятных датах» праздника «День Самарского знамени».С 14 по 16 февраля 2018 года делегация Департамента образования Администрации городского округа Самара посетит город Брянск, где примет участие в семинаре-практикуме «Лучшие образовательные практики города Брянска», сообщает пресс-служба администрации Самары.