В Самарском медико-техническом лицее пройдет десятая ежегодная благотворительная акция «Мир Теперь Лучше!»

65

Могут и хотят ли дети заниматься благотворительностью? Уже 10 лет ученики, их родители и педагоги самарского медико-технического лицея ежегодно проводят акцию «Мир Теперь Лучше!». В акции участвуют все - от мала до велика. Поделки, выставка картин, «сушка» из фотографий, творческий концерт, веселые лоты, выступления музыкальных групп на переменах – все это превращает обычный день в настоящий праздник. И все это ради помощи другим детям. В этом году акция проходит в поддержку Лизы Кунигель, с заболеванием буллезный эпидермолиз и детей из отделения онкологии, гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница имени Н.Н. Ивановой».Лиза уже давно стала другом лицея и не только получает небольшую, но очень важную помощь, но и приходит на традиционный праздник«Звездный круг», где подводятся итоги года. За эти годы несколько учеников и выпускников лицея тоже получили поддержку.В этом году ребята решили поддержать детей с онкозаболеваниями. Через какое-то время у них появятся «Коробочки храбрости», которыепомогут стать смелее и терпеливее во время процедур и много книг, канцтоваров, игрушек, которые поддержат их настроение.РАСПИСАНИЕ АКЦИИ:5 апреля ул. Больничная, д. 1 - Ярмарка продажа детского и взрослого творчества и сладостей для учащихся 1-4 классов и их родителей иблаготворительный концерт.6 апреля ул. Полевая д. 74 - ярмарка продажа детского и взрослого творчества и сладостей для учащихся 5-11 классов и их родителей иблаготворительный концерт, передает пресс-служба облправительства, передает пресс-служба облправительства.Фото: vk.com