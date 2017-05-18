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В 2020 году ЕГЭ по истории станет обязательным наряду с русским языком и математикой

18 мая 2017 20:53
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Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева.
​Как пишет РБК, единый государственный экзамен по истории станет обязательным для выпускников средней школы в 2020 году.

Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева во время лекции «Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы» в Военной академии Генштаба ВВС России, передает «РИА Новости».

«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», — сказала Васильева.

О том, что ЕГЭ по истории должен войти в список обязательных, Васильева впервые заявила 20 февраля 2017 года. «Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен», — сказала она. По мнению министра, не может «человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории». Тогда же Васильева сообщила, что новые учебники истории поступят почти во все регионы в 2017/18 учебном году.

Через неделю руководитель пресс-службы Минобрнауки Андрей Емельянов рассказал, что «готового механизма» о введении обязательного единого госэкзамена по истории России пока нет, а сам вопрос еще требует обсуждения.

Васильева, комментируя свою инициативу во время Российского инвестиционного форума в Сочи в разговоре с корреспондентом РБК, сказала, что введение нового обязательного экзамена произойдет «не раньше 2020 года». Тогда же она заявила, что Минобрнауки «прислушивается к общественному мнению» по поводу введения географии в качестве обязательного предмета во время г​осударственной итоговой аттестации (ГИА), которую проходят школьники после 9-го класса. По словам министра, многие родители выступают за введение экзамена по географии. «Мое глубочайшее убеждение: без знания родного языка, иностранного, математики, литературы, истории и географии человек не сможет жить, неважно, какое дальше он направление деятельности выберет», — заметила тогда Васильева.

История ​ станет третьим обязательным предметом для выпускников. Сейчас в качестве обязательных предметов во время единого государственного экзамена российские школьники сдают русский язык и математику.

Фото  kursktv.ru




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