В 2017-2018 учебном году в первые классы Самары примут на 663 человека больше, чем в текущем

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Первая «волна» приема продлится до 30 июня 2017 года. Затем, с 1 июля стартует второй этап, когда прием на свободные места будет вестись вне зависимости от места регистрации ребенка.Стоит отметить, что в настоящее время в 20 общеобразовательных учреждениях прием учеников уже завершился.По словам руководителя Департамента образования Администрации Самары Лилии Галузиной, сегодня осуществляется анализ проводимой по приему работы., сообщает пресс-служба мэрии Самары.