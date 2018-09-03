Университетское образование СО отмечает вековой юбилей

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Первым ректором был выбран профессор А.П.Нечаев. Со временем в высшей школе были открыты 3 исследовательских института, обсерватория, 15 лабораторий, 16 клиник. Количество студентов постоянно росло - в 1921 г. училось 2,5 тыс. человек. На тот момент работало 316 преподавателей.Уже сегодня в университетах региона работает 5573 преподавателя, в числе которых 875 докторов наук, 3341 кандидаты наук. Все они обучают 90 тысяч студентов. В этом году на первые курсы в вузы поступили 12 тысяч человек.Со 100-летием университетского образования поздравил Дмитрий Азаров.Глава региона поблагодарил Совет ректоров СО за поддержку общественной инициативы празднования 100-летия университетского образования."Я считаю, это важная веха в истории нашего региона и не мог не откликнуться на предложение, чтобы быть на большом празднике. Университетская Самара – это город с богатой историей и культурой, уникальными традициями высшего образования, с постоянным стремлением к развитию,с опорой на достижения предшествующих эпох, современные научные разработки,и способностью меняться – всегда к лучшему", - отметил глава региона.Система высшего образования СО представлена национальным исследовательским университетом, двумя опорными вузами, опорным вузом научно-образовательного медицинского кластера, профильными учреждениями высшего образования. Всего в губернии 30 учреждений высшей школы.Глава региона отметил, что среди 12 тысяч студентов, поступивших в этом году, 32 - победители и призеры всероссийских олимпиад с высокими баллами."За многие десятилетия сформировались научные школы, известные далеко за пределами губернии в медицине, филологии, истории, авиационной и космической технике", - отметил Дмитрий Азаров.Президентом РФ Владимиром Путиным перед вузами поставлены серьезные задачи:- присутствие России в числе 5 стран мира с ведущими разработками;- привлечение российских и зарубежных ведущих ученых и молодых исследователей;- увеличение затрат на научные исследования и разработки.Дмитрий Азаров отметил, что вузы СО уже принимают самое активное участие в решении этих важнейших задач. В рамках национального проекта «Наука» предполагается создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе кооперации с предприятиями и научными организациями."Уверен, что нам по силам создать как минимум один такой центр. Необходимо уже сегодня проработать концепцию его создания и определить генеральных партнеров из числа предприятий реального сектора экономики", - поручил Дмитрий Азаров."Уверенно поднимается в рейтингах, стремясь войти в топ-100 лучших вузов мира, Самарский университет. В 2016 году СамГТУ стал победителем конкурса проектов программ развития, на что из федерального бюджета в 2016-2017 гг. было выделено 100 млн рублей", - отметил глава региона.Кроме того, в число победителей приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» вошли сразу 3 вуза - Самарский университет, МедицинскийУниверситет и второй опорный вуз - ТГУ. Вузами Самарской области реализуются мегагранты: 3 - ТГУ, 2 - Самарский университет, 1 - СамГТУ.Глава региона напомнил, победителями конкурсов грантов Президента РФ в 2017 году стали 7 представителей СО: шесть - из Самарского университета и один - из Поволжского государственного университета сервиса."Президент Владимир Путин поставил задачу – уделять особое внимание развитию фундаментальных научных исследований, получению новых знаний. Сегодня наша страна вступила в новый исторический этап своего развития. Президент предложил стратегию развития страны на годы вперед, сформулировал цели. От их решения зависит будущее России, благополучие семей. Главный прорыв – повышение благосостояния и качества жизни граждан за счет ускорения экономического роста, ликвидации технологического отставания. Важнейшую роль в этом должна сыграть система высшего образования. Наши университеты призваны стать точками генерации инноваций, центрами компетенций и цифровой трансформации экономики. Уверен, что вузы СО смогут дать региону продукты и технологии нового информационного века и воспитать специалистов, способных совершить настоящий научный прорыв и сделать нашу страну одной из самых развитых и благополучных в мире", - отметил Дмитрий Азаров.Глава региона отметил, что опираясь на знания преподавателей, аспирантов и студентов, "мы можем и должны двигаться вперед опережающими темпами. Создавать будущее, в котором нам предстоит жить". Руководитель СО напомнил о "Стратегия лидерства", которая разрабатывается в регионе."Мы провели огромную работу во всех муниципальных образованиях СО. Мы провели региональные сессии по важнейшим направлениям. Завтра подведем предварительные итоги, обобщим предложения от жителей региона, экспертов и научного сообщества", - сказал Дмитрий Азаров.Руководитель области отметил, что необходимо продолжить создавать условия для лучших отечественных и зарубежных ученых, перспективных выпускников вузов, чтобы они оставались работать в регионе."Уверен, ближайшие десятилетия принесут громкие победы и достижения в науке во славу СО и России", - убежден Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.