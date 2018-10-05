«Учительская неделя» в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре

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- Почему мы проводим наш форум в Историческом парке? Темы созвучны - мы говорим об инновациях в образовании, а здесь технологии будущего помогают узнать о нашем прошлом. Я бывала в экспозициях, не раз, знаю, что школьники приходят сюда на уроки истории, сегодня с педагогами-дошкольниками мы задумались об интересных занятиях и для наших детей - поделилась Ирина Анатольевна Сырова, заместитель директора Центра развития образования по методическому сопровождению и инновационной деятельности.



На площадке Исторического парка прошла встреча с самарскими историками – преподавателями и студентами регионального филиала Московского педагогического университета, которые вернулись с археологической экспедиции на Таманском полуострове. Ученые поделились своими впечатлениями и продемонстрировали – на видеоэкране – все те находки, которые были сделаны!



На «Учительской неделе» в Историческом парке стартовали курсы повышения квалификации педагогов.



«Ресурсы Исторического парка в преподавании общественных дисциплин: основные формы и виды организации учебной деятельности школьников» - за этой формулировкой полтора месяца предстоящих интенсивных занятий в экспозициях. Сначала для учителей, а потом – с учениками в совершенно новой форме, ведь итогом курсов переподготовки станут креативные проекты от каждого «предметника»,

которые будут рекомендованы к распространению в Самарском регионе, а в дальнейшем, возможно, и по всей стране.

Это семинар для руководителей детских садов и воспитателей Самары - «Развивающее дошкольное образование. Практики инновационного развития». Представители Департамента образования и издательства «Национальное образование» знакомили педагогов с инновационной программой развивающего направления, с методическими пособиями и с возможностями, которые открываются для учителей и их воспитанников. Также три детских сада, которые являются проектными площадками, представили свой инновационный опыт.