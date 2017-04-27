«Учителем года Самарской области-2017» стал преподаватель математики самарской школы №132 Владимир Пономаренко
27 апреля 2017 20:43
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области-2017». Учителем года стал преподаватель математики и информатики самарской школы №132 Владимир Пономаренко. Глава региона вручил ему нагрудный знак «Учитель года Самарской области» и ключи от автомобиля Lada Granta.
Всего в 27-м региональном конкурсе «Учитель года Самарской области» участвовало более 800 учителей . В финал вышло 20 участников, трое из которых – молодые учителя до 30 лет, сообщает пресс-служба облправительства.
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