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Новости /  Общество /  Образование  

Учитель из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса на лучшую методику подготовки к ЕГЭ

17 августа 2017 14:58
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В конкурсе участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ.
Академия «Просвещение» вместе с компанией ABBYY подвели итоги конкурса «Просветитель», в котором участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ.

Победили 52 преподавателя, которые смогут бесплатно пройти курсы повышения квалификации по подготовке школьников к ЕГЭ и помогать выпускникам готовиться к экзаменам на онлайн-курсах Академии «Просвещение».

Среди победителей – педагог из Самарской области Светлана Баландина (ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский, русский язык).

Использованная в ходе первых двух этапов платформа для проведения массовых диагностических работ ABBYY Мониторинг позволила всем педагогам принять участие в конкурсе дистанционно.

«Целью конкурса был поиск активных педагогов, готовых пополнить команду Академии, и дистанционно, не отрываясь от своей основной деятельности, принять участие в подготовке школьников к выпускным экзаменам. Талантливые учителя живут в самых разных городах России. С помощью ABBYY Мониторинг конкурс «Просветитель» стал по-настоящему массовым. Среди победителей оказались не только высоко профессиональные педагоги, но и будущие авторы учебных пособий», – комментирует управляющий директор Академии «Просвещение» Татьяна Суханова.

В рамках первого этапа конкурса школьные учителя и преподаватели вузов побывали в роли учеников и сдали ЕГЭ, на втором этапе сами проверяли работы учеников. На третьем завершающем этапе участники в качестве конкурсной работы
предоставляли видеоролик с описанием своей методики подготовки школьников к ЕГЭ.

Анализ роликов позволил жюри выявить самые успешные практики, которые приводят к высоким результатам сдачи ЕГЭ обучающимися. Учителя в роликах рассказывали и показывали, как сочетают традиционные и новые технологии в обучении, как привлекают детей к взаимному обучению, как создают свои порталы для подготовки школьников к ЕГЭ, как строят системную работу с родителями и т.д., сообщает пресс-служба Академии «Просвещение».


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Комментарии



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