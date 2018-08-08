Ученый совет СамГУПС отправил на согласование учредителям вуза список из пяти кандидатов на должность ректора

59

Конкуренцию нынешнему руководителю Дмитрию Железнову, как и в 2013 году, составит директор центра «Развитие» Иван Андрончев. Пять лет назад он был проректором СамГУПС и исполнял обязанности ректора до приезда в Самару Железнова. Тогда как Дмитрий Железнов прибыл в Самару из Иркутска, где работал проректором по технической работе в местном университете путей сообщений. Первоначально в Самаре его кандидатуру всерьез не приняли. Иван Андрончев вскоре перешел на пост и.о. ректора СамГУ, который потерял после объединения вуза со СГАУ.Дмитрий ЖелезновВ утвержденном списке кандидатов на пост ректора СамГУПС, между тем, также фигурируют декан факультета «Эксплуатация железных дорог и логистика» Полина Романова, декан факультета «Системы обеспечения движения поездов» Валерий Тепляков и заместитель директора Института управления и информационных технологий в Российском университете транспорта Петр Куренков. Последний более десяти лет возглавлял кафедру «Экономика и организация производства», однако в июле 2011 года оставил должность и перебрался в Москву, сохранив при этом место в редакционной коллегии журнала «Вестник СамГУПС».Новые выборы в СамГУПС проходит на фоне активной пиар-кампании, направленной на дискредитацию Дмитрия Железнова. В частности, еще в прошлом году в интернете появилось множество различных ресурсов, на которых его критиковали по самым разным поводам. Кроме того, жалобы на нынешнего ректора сыпались в Москву в Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), и направлялись в редакции СМИ. Впрочем, для Дмитрия Железнова проверки завершились благополучно.