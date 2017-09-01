Ученые самарского Политеха выступили на международном семинаре в Польше

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С 21 по 25 августа в Варшавском политехническом университете проходил XXVI Российско-польско-словацкий семинар «Теоретические основы строительства» (XXVI R-S-P seminar «Theoretical Foundation of Civil Engineering»), в котором приняли участие представители Политеха.Декан факультета промышленного и гражданского строительства Александр Пищулев выступил в секции «Строительная механика и строительные конструкции» с научным докладом по исследованию работы сжатых железобетонных элементов с неоднородными прочностными характеристиками сжатой зоны бетона. А доцент кафедры строительных конструкций Денис Панфилов был сопредседателем в секции «Строительные материалы и технологии организации строительного производства» и рассказал о разработках СамГТУ по применению предварительно напряженной стеклопластиковой арматуры для армирования бетонных изгибаемых элементов.«Участие в конференции позволило не только презентовать научные разработки Политеха, но и обсудить возможность проведения совместных научных исследований, конференций, стажировок, студенческих обменов и реализации образовательных проектов с Варшавским политехническим университетом, Вроцлавским политехническим университетом и Жилинским университетом», — отметил Александр Пищулев.