Ученые Самарского университета разработали учебную модель наноспутника

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В крымском Артеке Самарский университет реализует несколько образовательных программ на базе трех собственных круглогодично работающих лабораторий: "Ракетостроение", "Электроника" и "Робототехника". Помимо этого, с 7 по 28 апреля там состоится четвертый этап всероссийского конкурса с международным участием «Спутник», организованный вузом. На финал съедутся 200 победителей со всей страны и из-за рубежа. За время космической смены школьники в том числе под руководством сотрудников межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета приобретут полноценный инженерный опыт сборки наноспутника, настройки программного обеспечения, обработки телеметрии и ознакомятся с другими аспектами разработки и эксплуатации космической техники.После сборки инженерной модели наноспутника, школьники проведут автономные испытания различных бортовых систем при помощи отладочной платы. На нее отдельно устанавливается разработанные специалистами кафедры системы электропитания, связи, ориентации и стабилизации движения, навигации, а также бортовой компьютер или полезная нагрузка. Затем с персонального компьютера ребята смогут наглядно проверить работоспособность платы, а также перепрограммировать ее и отлаживать программное обеспечение.Также юные инженеры на практике узнают, почему измерительные датчики расположены так, а не иначе, какую информацию и в каком виде они выдают и что отражают эти данные. Школьники сами будут ориентировать спутник в пространстве относительно продольной оси, а также определять его положение по показанию с датчиков.Создавая учебную модель наноспутника, ученые Самарского университета сделали ее максимально наглядной. «На платы мы добавили светодиоды, чтобы дети могли отслеживать все процессы на наноспутнике. К примеру, есть индикация о том, что до платы дошло питание. Установлена индикация и на систему ориентации - она появляется в зависимости от направления вращения маховика наноспутника, - пояснил ассистент межвузовской кафедры космических исследований Ефим Устюгов. - Много индикации и на отладочной плате. Также на бортовом компьютере есть управляемые светодиоды, которые позволят школьникам визуально отследить, когда код дойдет до определенного этапа и пойдет дальше».Понимая, что школьники будут иметь дело с серьезным оборудованием, разработчики модели отдельно продумали вопрос безопасности. «Мы защитили все составляющие от статики, разработали новую архитектуру бортовых систем, позволяющую совершать сборку без использования бортовой кабельной сети, - пояснил Ефим Устюгов, сообщает пресс-служба Самарского университета.