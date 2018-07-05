Ученые Самарского университета разработали программу, которая разоблачает фейковые изображения
5 июля 2018 16:31
86
Фейковые изображения превратились в большую проблему для компаний, чья работа связана с проверкой и с распространением информации - в первую очередь, это средства массовой информации, банки и страховые компании. При этом видов визуальных искажений, которые вносятся намеренно, множество: начиная от геометрических преобразований на снимке, ретуширования, заканчивая дублированием объектов.
Для определения подлинности изображения команда ученых кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета использует определенный набор программных средств. “Когда вы получаете изображение из неизвестного или непроверенного источника, вам нужно узнать, вносились ли в него изменения. Это легко выяснить с помощью нашего программного обеспечения, - говорит руководитель проекта, доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Андрей Кузнецов. - Это особенно наглядно при анализе снимков дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)”. Фотографии, полученные с космических аппаратов, имеют очень большой размер по сравнению с повседневными снимками фотоаппаратом или камерой мобильного устройства. Программное же обеспечение намного быстрее человеческого глаза может найти “лишнюю” деталь – например, новое, искусственно встроенное в изображение здание или тучу, закрывающую важные объекты на территории съемки.
“Проверить является ли “настоящей” туча, закрывающая интересующий вас объект, например, базу на снимке ДЗЗ, элементарно, - говорит руководитель проекта. - Мы анализируем изменены ли размеры тучи, или она целиком перенесена с другого снимка. Проверяем какой угол наклона солнца был в момент съемки, сопоставляем с положением тени тучи на снимке. Как был повернут сенсор спутника, какое в целом он занимал положение на орбите и делаем вывод - искажена интересующая вас область изображения или нет”.
Могут обнаружить ученые на фото и дублирование объектов. “Проиллюстрируем алгоритм поиска дублированных областей на изображении, - продолжает Андрей Кузнецов. - Картинка разбивается на маленькие блоки, и в каждом из них компьютер вычисляет некоторое значение. Как только все данные рассчитаны, строится гистограмма, которая показывает сколько раз одинаковые значения встречаются на изображении. Если значение встречается больше одного раза, то вероятнее всего, это подделка”.
При этом анализ изображения, утверждают разработчики, в самых сложных случаях занимает до одной минуты, а в стандартных ситуациях - всего две-три секунды.
Использование подобных технологий позволяет интересующей стороне сэкономить время, поскольку отпадает сама необходимость выезжать на место с целью проверки или контроля реального положения дел.
В пакет программного обеспечения, разработанного учеными, входит множество алгоритмов, которые запускаются поочередно. Каждый алгоритм направлен на обнаружение конкретного вида искажений изображения. Так, программное обеспечение, разработанное командой ученых можно также использовать для обнаружения подделок цифровых копий документов. К примеру, при анализе фиктивной справки о доходах программа, настроенная на определенный вид искажений, моментально выведет злоумышленника на чистую воду: все графические изменения на электронной копии будут отчетливо видны. “Это может быть полезно банкам, страховым компаниям, поскольку сделает невозможными случаи, когда человек для получения кредита предоставляет скан справки о доходах с лишним нулем в зарплате, и затем исчезает с полученной суммой”, - приводит пример Андрей Кузнецов.
Поможет определить программа и разного рода поддельные справки в цифровом формате, требующиеся из правоохранительных и медицинских учреждений при устройстве на работу. Также программный продукт даст четкий ответ - применялся ли фотошоп в глянцевых изданиях, или же перед зрителем неискаженное многочисленными фотофильтрами изображение.
“Мы анализируем какого рода атаки применяются для изменения не столько цвета и света в изображении, сколько для изменения содержания сцены. А это значит, что наша программа помогает разоблачать ложные снимки, документы, а в конечном счете - фейковые события”, - заключают ученые, передает пресс-служба Самарского университета.
Видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 июля 2018 17:16
«ЧС регионального характера вследствие почвенной засухи, суховея», — говорится в сообщении. Социум
80
5 июля 2018 16:18
Юбилейными посетителями стали супруги Гелий Григорьевич и Людмила Васильевна Тирановы. Семейной паре вручили диплом и памятные подарки. Социум
100
5 июля 2018 16:10
Закладные, оформленные до первого июля 2018 года, должны быть составлены в соответствии с прежними нормами законодательства. Социум
98
Здравоохранение
5 июля 2018 17:39
Для получения единовременной компенсационной выплаты с врачом или фельдшером заключается договор, по которому медицинский работник принимает обязательства... Здравоохранение
44
5 июля 2018 17:34
Набор социальных услуг могут получать инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, участники боевых... Здравоохранение
49
5 июля 2018 12:16
При этом 25 из них заработали более 1 млн руб. каждый. Здравоохранение
166
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
178
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
230
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
221
Туризм
5 июля 2018 09:54
При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи. Туризм
180
2 июля 2018 10:54
Названо самое популярное направление. Туризм
273
2 июля 2018 09:00
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
445
Образование
5 июля 2018 16:31
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца. Образование
82
5 июля 2018 15:07
С 21 по 28 июня в Москве проходил III Всероссийский фестиваль «Драйверы развития современного города». Образование
107
5 июля 2018 11:12
Председателем комиссии по итоговой аттестации стал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Образование
163
Культура
5 июля 2018 13:03
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
125
4 июля 2018 12:59
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
360
4 июля 2018 09:47
Она состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
202
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
783
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1068
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1030
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
268
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1728
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2165
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
794
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
886
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
275
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2350
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1437
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2630
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
164
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
534
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
824
Мероприятия