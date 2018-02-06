Ученые Самарского университета и РКЦ “Прогресс” разрабатывают проект нового МКА «АИСТ-2М»
6 февраля 2018 15:04
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Маломассогабаритный космический аппарат «АИСТ-2М» станет продолжением серии МКА семейства “АИСТ”, созданных в партнерстве с РКЦ "Прогресс" в 2008-2016 годах.
Основное назначение нового КА - дистанционное зондирование Земли для получения стереоскопических космических изображений и последующего построения на их основе объемных топографических карт местности с высоким разрешением.
Новый МКА разрабатывается на платформе “АИСТ-2Д”. Согласно проектным характеристикам, его вес не должен превышать 750 кг, а срок активного существования на орбите составит не менее 5 лет.
«Новый малый КА семейства «АИСТ» должен стать более эффективным с точки зрения получения информации о Земле. Для этого в состав его аппаратуры было решено включить два объектива принципиально новой широкозахватной мультиспектральной оптико-электронной аппаратуры «Аврора», которая дает стерео-изображение, - пояснил координатор проекта “АИСТ-2М”, директор НИИ космического машиностроения Самарского университета Вадим Салмин. С помощью оптико-электронной аппаратуры производства Красногорского завода имени С.А. Зверева и НПП «ОПТЭКС» будут получены стерео-изображения земной поверхности с разрешением около 1,2 м. При этом работать космический аппарат будет на низких орбитах с высотами около 500 км.
“Большое значение, особенно при дешифровании рельефа местности, имеет пространственная (объемная) форма объектов. Самый надёжный способ её определения – стереоскопическая съёмка. - подчеркнул заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», член-корреспондент РАН Геннадий Аншаков. - Для получения объемной модели местности используют стереопару космических снимков, то есть два смежных перекрывающихся изображения, а также специальные стереоскопические приборы. Рассматривая при помощи таких приборов два изображения одного и того же объекта, полученные с двух различных точек съемки, можно не только увидеть стереоскопическую модель местности, но и измерить ее с высокой точностью”.
Еще одно принципиальное отличие «АИСТ-2М» от предшественников - установка электроракетных плазменных двигателей СПД-70 производства Калининградского ОКБ "Факел". Они позволят малому КА маневрировать на орбите и поддерживать период обращения вокруг Земли в течение 5-10 лет. "Благодаря электроракетным двигателям "АИСТ-2М" сможет менять свое положение на орбите, а значит, решить главную задачу - работать в составе спутниковой группировки", - отметил Вадим Салмин. Проект предусматривает выведение на орбиту группировки из трех «АИСТов-2М». По словам директора НИИ космического машиностроения, когда несколько спутников решают единую задачу, повышаются такие показатели целевой эффективности космической системы, как оперативность и периодичность наблюдения.
Одновременно с установкой двигателей разработчики проекта предложили вариант увеличения мощности системы электропитания МКА. "Для увеличения мощности, вырабатываемой солнечными батареями, на новом МКА мы предусмотрели возможность их ориентации (на "АИСТе-2Д" солнечные батареи находятся в фиксированном положении). Это позволит батареям «следить» за Солнцем с помощью датчиков, ловить падающие лучи под разными углами и передавать таким образом больше энергии бортовым системам МКА", - добавил доцент кафедры космического машиностроения Самарского университета Иван Ткаченко. Кроме того, это решение позволит обойтись без увеличения площади солнечных батарей и, соответственно, отказаться от увеличения общей массы аппарата. Для работы одного плазменного двигателя СПД-70 требуется около 600 Вт, МКА-прототип «АИСТ-2Д» обеспечивает среднесуточную мощность около 285 Вт.
“Мы рассчитываем, что обширный комплекс нововведений повысит эффективность получения информации о Земле, увеличит продолжительность существования космического аппарата до 5-10 лет за счет поддержания параметров рабочей орбиты и, конечно, повысит информативность космических изображений за счет стереосъемки”, - заключил Вадим Салмин, сообщает пресс-служба Самарского университета.
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