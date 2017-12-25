Ученые Самарского Политеха разработали схему реакции для борьбы с диабетом
25 декабря 2017 15:40
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Для синтеза сложных соединений часто применяются каскадные реакции — последовательность нескольких химических превращений, в ходе которых вещества трансформируются и образуются новые химические связи. Преимущество каскадных реакций в том, что они протекают в одних и тех же условиях и не требуют добавления каких-либо других реагентов или катализаторов. Главное — рассчитать начальные условия так, чтобы получить ожидаемые вещества.
«Мы предложили неизвестную ранее цепочку превращений, которая позволила разработать новый подход к важным в практическом отношении бициклическим диаминам, — отметил один из авторов статьи, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии СамГТУ Виталий Осянин. — До сих пор данный класс соединений оставался весьма малочисленным, а синтез подобных веществ был сопряжен с рядом трудностей».
Интерес к диаминам (1,5-диазабицикло[3.2.1]октанам) обусловлен перспективами их применения. По структуре они похожи на синтезированные несколько лет назад вещества, обладающие антималярийным действием.
Для изучения биологической активности той или иной группы соединений обычно требуются десятки или даже сотни аналогов с разными атомами —заместителями водорода в органической молекуле. В итоге только одно из них проявляет достаточную активность в сочетании с низкой токсичностью, то есть пригодно для использования. Поэтому для разработки лекарственного препарата необходимо расширить количество изучаемых соединений, синтезировать которые также позволит разработанная реакция. Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать. И, возможно, удастся разработать новое лекарство от диабета, сообщает пресс-служба СамГТУ.
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