Ученые СамГТУ получили патенты на свое изобретение в России и в США
14 августа 2017 15:57
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Изобретение относится к способам, которые могут быть использованы в активных и адаптивных оптических системах, предназначенных для компенсации аберраций волнового фронта светового излучения.
Технический результат ‒ устранение искажений при перемещениях, повышение точности компенсации аберраций волнового фронта.
Авторами изобретения стали профессор, доктор технических наук Яков Клебанов, первый заместитель генерального директора, главный конструктор, начальник ЦСКБ АО «РКЦ «Прогресс», доктор технических наук Равиль Ахмедов и доцент, кандидат физико-математических наук Константин Поляков. По словам ученых, технология активной оптики эффективна для оптических инструментов с различными схемами, в которых активное зеркало в нужный момент позволяет корректировать изображение.
Работы были выполнены совместно с РКЦ «Прогресс» в рамках Программы развития Аэрокосмического кластера Самарской области, сообщает пресс-служба СамГТУ.
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