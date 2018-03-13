Ученые СамГТУ получили Губернские премии

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Декан института автоматики и информационных технологийотмечен за научное исследование о методах интеллектуального анализа крупномасштабных инфраструктурных систем на основе формирования и структуризации многоуровневых категорных моделей.Директор студенческого научно-исследовательского центра, профессор‒ за цикл монографий самарской научной школы по оптимизации исследования многокомпонентных систем.Профессор кафедры «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»награжден за научное исследование «Жаростойкие бетоны на основе отходов промышленности предприятий Самарской области».Доцент кафедры «Аналитическая и физическая химия»‒ за цикл научных статей «Термодинамика межмолекулярныхвзаимодействий в хроматографических системах с 2D- и 3D-структурной селективностью».Лауреатов Губернских премий выбирают ежегодно как среди отдельных ученых и специалистов, так и коллективов ученых, специалистовчисленностью до трех человек включительно, имеющих достижения, значимые для социально-экономического развития Самарской области.Размер премии составляет 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СамГТУ.