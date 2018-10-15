Ученые Политеха выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований

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В число победителей вошел доцент кафедры «Органическая химия» Самарского политеха, к.х.н. Дмитрий Осипов. Проект, которым он руководит, называется «Реакции циклоприсоединения к орто-хинонметидам – ключ к флавоноидам и конденсированным 4Н-пиранам».– Наш проект направлен на поиск способов получения конденсированных пиранов. Этот структурный фрагмент встречается во многих природных биологически активных соединениях, поэтому они интересны с точки зрения медицинской химии. Также подобные соединения обладают фотофизическими свойствами, что может быть использовано при создании новых материалов и химических сенсоров. Наша задача – разработать новые способы получения подобных соединений, облегчить доступ к ним, расширить инструментарий химиков для получения определенных структур, – сообщает Дмитрий Осипов.Под руководством молодого ученого коллектив сотрудников и студентов кафедры будет вести исследования на протяжении двух лет. Именно на этот срок РФФИ выделил 4,7 миллиона рублей. По результатам работ будут опубликованы научные статьи в престижных российских и зарубежных журналах, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ