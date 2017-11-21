Ученые Политеха разработали сублимированный йогурт

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Для получения йогурта ученые сначала замораживают смесь в сушилке при температуре 70 градусов в условиях вакуума. Затем из смеси выпаривают всю воду, пока та находится в состоянии льда: при сублимации важно избавиться от влаги в продукте, минуя жидкую фазу. Сам процесс не требует добавления каких-либо веществ, а значит не меняет исходный состав продукта.Предполагается, что такой сублимированный йогурт имеет больший срок годности ‒ около четырех недель. Однако исследования еще ведутся и реальный срок хранения может оказаться гораздо больше трех месяцев. На текущий момент имеются данные о том, что при хранении йогурта в течение одного месяца в условиях доступа кислорода и света количество лактобактерий не изменяется. По словам ученых, число микроорганизмов в исходной смеси остается прежним, как после сублимационной сушки, так и в течение всего срока годности.Сублимированный йогурт может стать хорошей заменой обыкновенным жидким йогуртам. Процесс сублимации не влияет на вкусовые качества и при этом увеличивает срок годности, а хранение и приготовление не доставят хлопот потребителям. Сублимированный йогурт на завтрак или как перекус между тренировками: достаточно будет просто добавить воды и размешать. Возможно, следующим шагом станет использование такого йогурта не только при рутинных приемах пищи, но и в оригинальных кулинарных рецептах и в дальнейшем ‒ даже в меню космонавтов.На кафедре «Технология и организация общественного питания» в Политехе создана проектная команда, которая занимается инжинирингом продуктов питания. В числе их разработок ‒ съедобная упаковка, уникальные конфетные начинки и другие технологии, сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ