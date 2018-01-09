Ученые Политеха победили в конкурсе грантов и стипендий президента РФ

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Доцент, старший научный сотрудник кафедры аналитической и физической химии Булат Сайфутдинов и доцент кафедры «Строительные конструкции» Денис Панфилов победили в конкурсе на право получения грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук.Булат Сайфутдинов стал единственным представителем Самарской области, вошедшим в число 46-ти победителей из ведущих университетов и научных центров России по направлению «Химия, новые материалы и химические технологии». Его работа посвящена изучению новых нано- и мезопористых полимерных и углеродных адсорбционных материалов.Денис Панфилов вошел в число 86 победителей по направлению «Технические и инженерные науки», также единственный из Самарской области. Он исследует напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций, изготовленных на основе бетонов сверхвысокой прочности (до В200) с учетом работы в условиях высокотемпературного воздействия.Кроме того, пять молодых ученых опорного университета получат стипендии президента по итогам конкурса 2018-2020 года. Николай Максимов, Павел Рогожин и Павел Солманов вошли в число победителей по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива». Марат Баймуратов и Вера Шадрикова признаны достойными поддержки в направлении «Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также лекарственные средства», сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ