Ученые Политеха на международном саммите VOLGA ANGELS представили инновации инвесторам

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В рамках рабочей программы прошли пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов, а также выставка высокотехнологичных стартапов молодых ученых Самарской области. Свои разработки продемонстрировали также сотрудники и студенты Самарского политеха.Так, инвесторы ознакомились с проектом междисциплинарной проектной команды (МПК) опорного университета «Взрывные системы двойного назначения с автономными интеллектуальными устройствами управления», которым руководит доцент кафедры «Технология твердых химических веществ» инженерно-технологического факультета, доктор технических наук, профессор Сергей Ганигин.– Наш проект представляет собой телеметрическую систему передачи данных для устройств, работающих в нефтяных и газовых скважинах. Она позволяет управлять скважинными процессами в наклонных и горизонтальных скважинах, обеспечивая снижение себестоимости проводимых работ, – пояснил руководитель проекта.Еще один проект МПК – «Нейросетевая система машинного зрения» – рассчитан на внедрение систем компьютерного зрения, которые способны работать на нетребовательном оборудовании. По словам руководителя разработки, выпускника строительно-технологического факультета (кафедра «Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства») Вячеслава Кузнецова, системы способны решать задачи автоматизации технологических процессов в самых разных сферах. Продемонстрированная на экспозиции разработка, в частности, предназначена для определения парковочных мест в торговых центрах с использованием установленных там камер. Системы могут также применяться на складах, в автомобильной промышленности и фармацевтике.Напомним, что проекты МПК разрабатываются в рамках стратегического проекта «Полигон технологий» в соответствии с программой развития опорного университета, передает пресс-служба СамГТУ.На фото - участник выставки саммита VOLGA ANGELS, член МПК, студент 5 курса ИТФ Иван Непрухин