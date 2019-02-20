Учащиеся самарских образовательных учреждений приглашаются к участию во Всероссийских мероприятиях

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Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» проводит комплекс Всероссийских мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний.В 2019 году состоятся такие итоговые очные соревнования победителей одноимённых всероссийских конкурсов, какXIII Всероссийская конференция обучающихся «Национальное Достояние России» (с 27.03 по 29.03);VI и VII Всероссийский молодёжный форум «АПК - Молодёжь, Наука, Инновации» (с 27.03 по 29.03 и с 13.11 по 15.11);ХLIII и ХLIV Всероссийская конференция обучающихся «Обретённое поколение - Наука, Творчество, Духовность» (с 10.04 по 12.04 и с 27.11 по 29.11);ХLIII и ХLIV Всероссийская конференция обучающихся «Юность, Наука, Культура» (с 10.04 по 12.04 и с 27.11 по 29.11);VI и VII Всероссийская конференция обучающихся «Веление времени» (с 10.04 по 12.04 и с 27.11 по 29.11);XXIII и XXIV Всероссийская детская конференция «Первые шаги в науке» (с 17.04 по 19.04 и с 27.11 по 29.11);XIV и XV Всероссийский молодёжный форум «Моя законотворческая инициатива» (с 21.05по 23.05 и с 09.10 по 11.10).Принять участие в мероприятиях могут обучающиеся в образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального и высшего образования, воспитанники образовательных организаций дополнительного образования детей, а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы работы с творчески одаренной молодёжью, специалисты органов управления в сфере образования и по делам молодёжи субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья.Команды победителей региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, по представлению органов, осуществляющих управление в сфере образования или руководителей образовательных организаций, допускаются к участию в очных соревнованиях без предварительного конкурсного отбора (за исключением конкурса «Моя законотворческая инициатива»).Дополнительная информация о мероприятиях размещена на сайтах: http://integraciya.org/; http://www.nauka21.com/, передает пресс-служба администрации Самары.