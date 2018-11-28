Учащиеся Православной классической гимназии стали призерами форума «IT-Start»

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C 23 по 25 ноября в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. прошёл трехдневный форум Молодежная IT-школа Приволжского федерального округа «IT-Start». В нем приняло участие более 150 молодых изобретателей и программистов – студентов, школьников, молодых специалистов из разных регионов страны. В масштабном мероприятии приняли участие учащиеся Православной классической гимназии. Наши земляки заняли призовое место, их работа вошла в тройку лучших проектов.Форум уже не первый год проводит автономная некоммерческая организация "Агенство инновационного развития" в рамках Всероссийской программы поддержки молодых программистов и проектов в сфере информационных технологий "IT-Start". Окружные IT-школы - это 3-х дневная образовательные программы по технологическому предпринимательству в сфере информационных технологий.Приволжский форум начался приветствием организаторов и панельной дискуссией, на которой обсуждались перспективы цифровой экономики и биоинформатики, вопросы информационной безопасности, социальной ответственности IT-бизнеса, сквозные IT-проекты. Юных участников интересовали актуальные вопросы потребностей IT-бизнеса, уровень базового образования, необходимого для поступления на IT-специальность и многое другое. На протяжении 3-х дней с участниками работали специалисты и эксперты IT-компаний, представители инновационной инфраструктуры и потенциальные инвесторы в StartUp проекты.Помимо интереснейшей лекционной части, была практическая работа с проектами участников. Финальным мероприятием IT-школы стала презентационная сессия, в рамках которой ребята представили свои проработанные проекты на суд жюри. И лучшие из них были отмечены дипломами и ценными призами.Проект гимназистов Алексея Кашникова и Игоря Голохвастова «EasyHelpAnimals» занял третье место. Ребята разработали сервис по поиску людей, которые будут присматривать за домашними питомцами. Им пришлось бороться с более взрослыми участниками и многочисленными командами, однако их работа получилась очень достойной и конкурентоспособной.Искренне поздравляем ребят и желаем тольяттинским умникам новых успешных IT- Startов, сообщает пресс-служба Православной классической гимназии.Фото: пресс-служба Православной классической гимназии